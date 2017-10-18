Katalonya'ya verilen süre yarın sona eriyor

18 Ekim 2017

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bağımsızlık girişiminden vazgeçilmesi için Katalan yönetimine verilen sürenin bitimine bir gün kala, Katalan lider Carles Puigdemont'tan "makul davranmasını" istedi.

Rajoy, 16 Ekim'de, Puigdemont'a bağımsızlıktan vazgeçmesi için perşembe gününe kadar süre vermişti. Aksi halde Madrid hükümeti bölgenin siyasi özerkliğini iptal ederek merkezden yönetime alabilecek.

Öte yandan Madrid ile Katalonya arasındaki anlaşmazlık finansal piyasaları tedirgin ediyor ve pek çok şirket merkezlerini çekişmeden zarar görmeyecekleri yerlere taşımaya çalışıyor. Buna göre, Katalonya'nın 1 Ekim'de yaptığı bağımsızlık referandumundan 16 Ekim tarihine kadar 700 şirket Katalonya'yı terk etti.

Kaynak: Reuters