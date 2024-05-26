Katar uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi: Yaralılar var...

Geçtiğimiz günlerde Singapur Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, Londra-Singapur seferini gerçekleştirdiği sırada türbülansa girmesi sebebiyle 1 yolcunun ölmesinin ardından Katar Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi.

Katar'ın başkenti Doha'dan kalkıp Dublin'e gitmek üzere olan Katar Hava Yolları uçağının türbülansa girmesi sonucunda 12 kişi yaralandı.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'de yer alan habere göre, Dublin'e planan saatte inen yolcu uçağının girdiği türbülans, yiyecek servisi sırasında meydana geldive 20 saniyeden kısa sürdü.

Dublin Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Uçak, iniş sonrasında Havaalanı Polisi ve İtfaiye ve Kurtarma departmanımız da dahil olmak üzere acil servisler tarafından karşılandı. Uçakta bulunan 6 yolcu ve 6 mürettebatın (toplam 12) Türkiye üzerinde uçarken yaşadığı türbülans nedeniyle yaralandığı bildirildi" denildi.