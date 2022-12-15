Katar'da "2022 Dünya Kupası ve Deve" etkinlikleri başladı

Arap Deve Yarışları Sporu Federasyonu (MAHARİ) tarafından Şeyhaniye Bölge Komitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, Umman Sultanlığı develerinin sunumu, tarihinde ilk kez Uluslararası Deveci Hentbolu Şampiyonası düzenlenecek. Organizasyonunun 3'üncü gününde deve yarışları yapılacak.

Son gün 17 Aralık'ta ise müsabakaların kazananlarına ödüllerin verilmesinin ardından, katılımcı ülkeler ve federasyonlar arasında protokoller imzalanacak.

MAHARİ Başkanı Abdullah bin Muhammed el-Kevari, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 Dünya Kupası ile eşzamanlı denk gelen faaliyeti, bu sporu ve kültürü bilmeyenlere tanıtım için fırsat olarak gördüklerini kaydetti.