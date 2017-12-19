Katar'dan para birimi manipülasyonu soruşturması

19 Aralık 2017

Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah bin Suud Al Sani, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin, yerel para birimini manipüle etmesiyle ilgili resmi soruşturma açıldığını bildirdi.

Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Katarekonomisine zarar verme politikasının bir parçası olarak abluka ülkeleri ve iş birlikçileri koordinasyon halinde, Katar yerel para birimini, mali dosyaları ve ürünleri manipüle etmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Abluka uygulayan ülkelerin, yerel para birimini manipüle etmesiyle ilgili resmi soruşturma açıldığını belirten Abdullah, açıklamasına şöyle devam etti:

"Doha, ekonomisine zarar vermeye çalışan saldırılara karşı duracak, ekonomiyi manipüle etmeye çalışan ya da bunda katkısı olan kişi ve kurumlar bundan sorumlu tutulacaktır."

Katar Merkez Bankası'nın soruşturmaya katılmaları için Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison gibi uluslararası hukuk kurumlarına başvurduğunu aktaran Abdullah, hukuksuz ablukanın kalkacağını, abluka uygulayan ülkelerin yaptıklarına rağmen ekonominin ve mali sektörün güçlü ve istikrarlı durmaya devam edeceğini kaydetti.

Konuyla ilgili abluka ülkelerinden henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA