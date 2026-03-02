Katar'dan saldırılar sonrası sert çıkış: İran bedelini ödemeli

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından Tahran'ın misilleme saldırıları Katar'dan Kuveyt'e, Bahreyn'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar uzanırken, Körfez'deki şehirlerde peş peşe patlama sesleri yankılandı.

Hava savunma sistemlerinin art arda devreye girdiği, ABD üslerine yakın noktaların hedef alındığı ve can kayıplarının yaşandığı saldırılar, Körfez'i alarm durumuna geçirirken Katar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İran bedelini ödemeli"

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran halkımıza yönelik açık saldırısının bedelini ödemeli, bu alçakça saldırıya karşılık vermeden geçilemez" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara "evde kalın" çağrısı

Katar İçişleri Bakanlığı da devam eden füze saldırıları nedeniyle vatandaşlarını uyardı ve tehlike geçene kadar evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları çağrısında bulundu.

Yerel kaynaklar, Doha semalarında hava savunma sistemlerinin önlemeleri sırasında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Savunma sistemlerinin yoğun biçimde devreye girdiği ve düşen parçaların küçük çaplı yangınlara veya hasarlara yol açtığı aktarıldı.