Katar'dan Türkiye'ye: Her zaman yanınızdayız!

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen depremler sonrası birçok ülkeden Türkiye'ye insani yardım malzemesi ulaştırılıyor.

"Hava yardım koridoru" aracılığıyla Türkiye'ye destek sağlayan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait C-17 ve C-130 tipi askeri uçaklar, farklı kurum ve kuruluşlardan gönderilen yardımları İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na taşıyor.

Katar'dan havalanan uçaklar, son günlerde geçici barınma alanlarındaki depremzedelerin kişisel temizlik ihtiyaçlarına yönelik malzemeler getiriyor.

Türkiye'yi çok seviyoruz. Zor günlerinizde her zaman yanınızdayız

Haftanın ilk üç gününde toplam 9 askeri uçaktaki mobil tuvalet ve banyo gibi insani yardım malzemeleri, İncirlik Hava Üssü'nde tırlara yüklenerek depremden etkilenen illere kara yoluyla gönderildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'deki görev komutanı Yarbay Hamad Al Hajri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Hajri, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Zor günlerinizde her zaman yanınızdayız. Teşekkür edilmesi gereken bir durum değil, görevimizi yapıyoruz." dedi.

Yarbay Hajri, deprem bölgesine desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.