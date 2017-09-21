Kazakistan ile Özbekistan arasında petrol boru hattı

21 Eylül 2017

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in geçen hafta yaptığı Özbekistan ziyareti kapsamında, iki ülke hükümeti arasında enerji alanında iş birliği çerçeve anlaşması imzalandı.

Anlaşma, yılda 5 milyon ton kapasiteli Çimkent-Cizzak ana petrol boru hattının inşa edilmesi ve 2021 yılında devreye alınmasını öngörüyor.

Buna göre, iki ülke, Çimkent-Cizzak petrol boru hattı inşaatını yapacak kendi topraklarındaki yetkili kurumların çalışmaları için uygun koşullar sağlayacak.

Kaynak: AA