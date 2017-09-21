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Kazakistan ile Özbekistan arasında petrol boru hattı

Kazakistan ile Özbekistan yılda 5 milyon ton kapasiteli petrol boru hattı inşası için anlaşma imzaladı. Hattın 2021 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Kazakistan ile Özbekistan arasında petrol boru hattı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in geçen hafta yaptığı Özbekistan ziyareti kapsamında, iki ülke hükümeti arasında enerji alanında iş birliği çerçeve anlaşması imzalandı.

Anlaşma, yılda 5 milyon ton kapasiteli Çimkent-Cizzak ana petrol boru hattının inşa edilmesi ve 2021 yılında devreye alınmasını öngörüyor.

Buna göre, iki ülke, Çimkent-Cizzak petrol boru hattı inşaatını yapacak kendi topraklarındaki yetkili kurumların çalışmaları için uygun koşullar sağlayacak.

Kaynak: AA

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