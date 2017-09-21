Kazakistan ile Özbekistan arasında petrol boru hattı
Kazakistan ile Özbekistan yılda 5 milyon ton kapasiteli petrol boru hattı inşası için anlaşma imzaladı. Hattın 2021 yılında devreye alınması hedefleniyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in geçen hafta yaptığı Özbekistan ziyareti kapsamında, iki ülke hükümeti arasında enerji alanında iş birliği çerçeve anlaşması imzalandı.
Anlaşma, yılda 5 milyon ton kapasiteli Çimkent-Cizzak ana petrol boru hattının inşa edilmesi ve 2021 yılında devreye alınmasını öngörüyor.
Buna göre, iki ülke, Çimkent-Cizzak petrol boru hattı inşaatını yapacak kendi topraklarındaki yetkili kurumların çalışmaları için uygun koşullar sağlayacak.
Kaynak: AA