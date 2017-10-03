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Kazakistan'dan Çin'e 1 milyar dolarlık doğalgaz ihracatı

Kazakistan ve Çin arasında, 1 milyar dolar gelir getirecek, yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz ihracını içeren anlaşma imzalandı.

Kazakistan'dan Çin'e 1 milyar dolarlık doğalgaz ihracatı
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Kazakistan'ın Çin'e yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz ihraç edeceği bildirildi.

Kazakistan milli doğalgaz şirketi Kaztransgaz AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihracatın 15 Ekim'de başlamasının planlandığı belirtildi.

İhracat anlaşmanın Çinli PetroChina ve Kaztransgaz AŞ arasında yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kazakistan ile Çin arasında yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz ihracatının yapılmasını öngören bir anlaşma imzalandı. İhracat gelirinin 1 milyar dolar civarında olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'ın batısındaki madenlerle Kaztransgaz AŞ'nin yeraltı doğalgaz depolama tesislerindeki rezervlerden alınacak doğalgazın, Çin'e Horgos sınır noktasından teslim edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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