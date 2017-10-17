Kazakistan'dan Çin'e doğalgaz ihracatı

17 Ekim 2017

Kazakistan'dan Çin'e yılda bir milyar dolar gelir elde edilmesi beklenen 5 milyar metreküplük doğalgaz ihracatına başlandı.

Kazakistan Milli Doğalgaz Şirketi KazTransGaz'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'daki doğalgaz operatörlerinin birleştirilmiş sevkiyat merkezi binasında Çin'e doğalgaz ihracatının başlatılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, "Çin ile doğalgaz ihracatı anlaşmasının imzalanması KazMunayGaz ile KazTransGaz'ın başarılı çalışmalarının sonucudur. Şimdi Kazakistan için alternatif yol oluştu, Çin'e 5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı başladı. Biz 10 milyar metreküp gaz tedarik edebilecek teknik imkanlara ve doğalgaz boru hattı kapasitesine sahibiz." dedi.

Çin'in PetroChina şirketiyle yılda 5 milyar metreküp doğalgaz ihracatı yapılmasını öngören bir anlaşma imzalandıklarını 3 Ekim'de duyuran KazTransGaz, söz konusu ticaretten bir milyar dolar civarında gelir beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA