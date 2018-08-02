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Kazakistanlı şirketten Rusya'da 900 milyon dolarlık satın alma

Kaz Minerals, 900 milyon dolara Rusya'dan bakır madeni satın aldı.

Kazakistanlı şirketten Rusya'da 900 milyon dolarlık satın alma
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Kazakistan merkezli Kaz Minerals, Rusya'nın Chukotka bölgesindeki Baimskaya bakır projesini satın almak için 900 milyon dolarlık nakit ve hisse üzerinde anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın başlangıçta 675 milyon dolar ödeme ve vadeli 275 milyon dolar üzerinden yapıldığı bildirildi.

Kaz Minerals Başkanı Oleg Novachuk Baimskaya'nın satın alınmasının Kaz'ın transformasyonun gelecek aşamasını işaret ettiğini söyledi.

Son dakika kaz minerals

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