KDC, Ruanda hava sahasını ihlal etti

Ruanda Hükümet Sözcüsü Yolande Makolo yaptığı yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde KDC'ye ait bir Sukhoi-25 tipi savaş uçağının Kivu Gölü boyunca Ruanda hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

KDC hükümetini hava sahasını ihlal gerekçesiyle protesto ettiklerini vurgulayan Makolo, daha önce meydana gelmiş benzer hava sahası ihlalleri olduğunu da hatırlattı.

Makalo, bu ihlallerin Luanda ve Nairobi'de başlatılan barış inisiyatiflerinin ruhuna uygun olmadığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki krizin kaynağı: 23 Mart Hareketi

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kenya ve Angola'da hem KDC'deki isyancı grupların silah bırakması hem de iki ülkenin uzlaşması için barış çabaları yürütülüyor.