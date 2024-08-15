Kendilerini apronlara yapıştıran eylemciler hava trafiğini aksattı

Yaptıkları eyleme dair görüntüleri sosyal medya platformu X'ten paylaşan eylemciler, üzerinde 'Petrol öldürür' ve 'Anlaşmayı imzala' yazan pankartlar açtı. Aktivistler yaptıkları açıklamada, eylemin 'Petrol öldürür' adlı küresel kampanyanın bir parçası olduğu belirtildi.

Fosil yakıtların kullanımının durdurulması istenen açıklamada, Alman hükümetinin 2030 yılına kadar fosil yakıtların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını öngören uluslararası bir anlaşmanın imzalanması amacıyla müzakerelere başlamayı taahhüt etmesi talep edildi.

İklim aktivistlerinin eyleminden dolayı söz konusu havalimanlarında aksaklıklar yaşandı. Ülke basınının haberlerine göre, havalimanlarında hava trafiği geçici olarak durduruldu.

Çevreci grup, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla daha önce de çeşitli kentlerde ellerini caddelerdeki asfalta yapıştırarak araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu. Eylemciler, ayrıca müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.