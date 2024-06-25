Kenya'da protestocular parlamento binasını yaktı: 5 kişi öldü

Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik devam eden protestolarda şiddet olayları yaşanıyor. Başkent Nairobi'deki göstericiler, yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinden kısa bir süre sonra polis engelini aşarak binayı bastı.

Protestocular parlamento binasının bir kısmını ve girişteki güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe verdi. Milletvekillerinin bir kısmı tünelden kaçarken, göstericiler tasarıya karşı oy kullanan muhalif milletvekillerinin kuşatma altındaki binadan çıkmalarına izin verdi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polisin müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı da belirtildi. Onlarca protestocunun yaralandığı gösterilerde, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Göstericiler ayrıca Nairobi Valisi Johnson Sakaja'nın ofisinin bulunduğu belediye binasını da ateşe verdi. Polis, alevlere tazyikli su ile müdahale etti.

Protestolara neden olan yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılması, ek 346,7 milyar Kenya Şilini vergi geliri elde edilmesi ve dış borcun hafifletilmesi planlanıyor.