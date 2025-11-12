Kenya’da ülkenin en büyük altın yataklarından biri keşfedildi

Kenya’da, İngiliz madencilik şirketi Shanta Gold tahmini değeri 683 milyar şilin (yaklaşık 223 milyar 402 milyon lira) olan, ülkenin en büyük altın yataklarından birini keşfettiğini duyurdu.

800 hane evinden olacak

Madenin işlenmesi için çoğunluğu özel mülkiyet, yaklaşık 337 dönüm araziye ihtiyaç duyulacağı bunun da 800 hanenin yerinden edilmesine neden olacağı öğrenildi.

Maden şirketi ise bölge sakinlerinin 1932 dönüm alana yayılan 6 yeni yerleşim yerine yerleştirileceğini ve ailelere maddi tazminat ödeneceğini duyurdu.

ÇED raporunda, Isulu ve Bushiangala kaynaklarının ton başına ortalama 11,43 gram altın içeren 1 milyon 270 bin 380 ons altın bulundurduğu bilgisi paylaşıldı. Projenin "ekonomik açıdan uygulanabilir, teknik bakımdan gerçekleştirilebilir ve sosyal açıdan arzu edilir" diye nitelendirildiği raporda “Proje, önemli etkiler ortaya çıkaracak ancak bu etkiler, hafifletici önlemler sayesinde en aza indirilecek” ifadesine yer verildi.