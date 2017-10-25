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Kiev'de patlama: Milletvekili de yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre, patlamada 1 kişi öldü, aralarında milletvekilinin de olduğu 3 kişi yaralandı.

Kiev'de patlama: Milletvekili de yaralandı
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Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

İlk bilgilere göre, patlamada 1 kişinin hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

İçişleri Bakanlığı Danışmanı Zoryan Şikiryak, milletvekilleri İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğunu açıklandı.

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