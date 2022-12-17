Kiev'de yılbaşı hazırlıkları başladı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 1000 kilometrelik cephe hattında sürerken, başta Kiev olmak üzere çeşitli şehirlerde küçük ölçekli yılbaşı hazırlıkları başladı.

Rus ordusunun enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle acil veya planlı elektrik kesintilerinin devam ettiği başkentin merkezindeki Sofya Meydanı'nda Noel ağacının kurulmasını çok sayıda kent sakini izledi.

"Küçük semboller önemli"

Noel ağacının kurulmasını meydanda izleyen ve soyadını vermek istemeyen 29 yaşındaki Anastasya, ülkesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü belirterek, savaş nedeniyle bu yıl ülkede büyük kutlamaların yapılmadığını söyledi.

Savaş sırasında herhangi bir büyük kutlamaya karşı olduğunu anlatan Anastasya, Noel'in yaklaştığını hatırlatan bazı sembollerin özellikle çocuklar için son derece önemli olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Savaşa rağmen, çocuklara geleceğin parlak olacağını göstermek için bu tür küçük semboller önemlidir. Bu, bizim bir geleceğimizin olacağını ve ayakta duracağımızı gösteriyor."

"Hayatın devam etmesi beni çok sevindiriyor"

10 yaşındaki Marya German da öğrenci olduğunu, savaştan dolayı dersleri çevrim içi yaptıklarını aktardı.

Ülkesinde insanların zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüğünü dile getiren German, kendisi gibi diğer çocuklar için de yılbaşı hazırlıklarının önemli olduğunu vurguladı. German, "Şimdi herkes için durum çok zor. Ama Noel ağacının olması ve hayatın devam etmesi beni çok sevindiriyor." dedi.

Savaşın yakın bir zamanda biteceğine inandığını ifade eden German, "Yılbaşı benim için mutluluk ve sevinç demek. Umarım bu savaş bitecek. İnanıyorum ki bu savaş en geç Mart 2023'te bitecek." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız için savaşıyoruz"

Meydana eşi ve çocuğu ile gelen 53 yaşındaki Aleksander Klachan, ailece Noel ağacının kurulumunu heyecanla izlediklerini belirtti.

Noel ve yılbaşı hazırlıklarının özelikle çocuklar için büyük sevinç kaynağı olduğunun altını çizen Klachun, şöyle devam etti:

"Bu ağacın kurulması elbette çok önemlidir. Biz çocuklarımız için savaşıyoruz. Vatanımızı onlar için koruyoruz, her şeyi çocuklar için yapıyoruz. Çocuklar geleceğimizdir."