Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor: ABD ve İngiltere, Yemen kentini vurdu

Husiler, Yemen'in batısında yer alan Hudeyde kentinin ABD ve İngiltere'nin saldırılarına hedef olduğunu açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde, Yemen'in batısında yer alan Hudeyde kentinin ABD ve İngiltere'nin saldırılarına hedef olduğu belirtildi.

Haberde, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde ilinin es-Salif ilçesine 3 hava saldırısı düzenlediğine yer verildi.

Es-Salif ilçesi, Hudeyde kentinin en büyük ilçelerinden biri olup, stratejik öneme sahip bir limanı da bulunuyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve üç hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri olarak kabul ediliyor.