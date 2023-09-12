Kızılhaç: Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısı 10 bine çıktı

IFRC Libya Heyeti Başkanı Tamer Ramadan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi bağlanarak, Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketinden çok fazla kişinin etkilendiğini belirten Ramadan, Libya'da acil ihtiyaçların olduğunu aktardı.

Ramadan, sel felaketi nedeniyle ülkedeki kayıp kişi sayısının 10 bine yükseldiğini ve bu bilgiyi bağımsız kaynaklar aracılığıyla elde ettiklerini belirtti. Ramadan, net bir rakam vermeyerek, sel nedeniyle yaşanan ölümlerin binlerle ifade edilebileceğini kaydetti.