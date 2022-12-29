KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TESKOMB'u ziyaret etti

TESKOMB genel merkezinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de esnafa yönelik uygulanan finansal desteklerin KKTC esnafına yönelik de uygulanması ile ilgili olarak TESKOMB ile yapılan işbirliği protokolünün önemini belirtti. Toplantıya Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'da katıldı.

TESKOMB Başkanı Akgül, toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Ahi Sancağı' takdim etti.