Kobe Steel krizi bir nükleer santrale daha sıçradı

27 Ekim 2017

Japan Nuclear Fuel Ltd. şirketi (JNFL), nükleer ekipmanları için çelik üreticisi Kobe Steel'den alınan parçaların spesifikasyonlarının sahte çıktığını ancak bu parçaların kullanılmadığını açıkladı.

JNFL sözcüsü, parçaların uranyum zenginleştirme santrifüjlerinde kullanılmak üzere alındığını söyledi. Telefonla bilgi veren sözcü, güvenlik gerekçesiyle başka ayrıntıya girmedi.

Sözcü, Kobe Steel şirketinin kendilerine, aldıkları parçalarla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu olup olmadığı konusunda hiçbir bilgi vermediğini de belirtti.

Kobe Steel sözcüsü ise, parçalarda kullanılan özel nitelikli kaplamaların verilerinin sahte olduğunu doğruladı ancak bu parçalarda bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadıklarını söyledi.

İkinci nükleer santral

JNFL, Kobe Steel'in veri sahteciliğinden etkilenmiş parçalar satın almış olan ikinci Japon nükleer enerji şirketi.

Tokyo Electric Power şirketi de Kobe Steel'den zorunlu denetimden geçmemiş borular satın aldıklarını açıklamıştı.

Japonya'nın nükleer denetim kurumu tüm nükleer enerji operatörlerine, Kobe Steel ürünleri kullanıp kullanmadıklarını soruyor.

Şimdiye kadar parçalarda ortaya çıkmış güvenlik kusuru olmasa da, Japonya'nın üçüncü büyük çelik üreticisi olan Kobe Steel'in sattığı parçaların yenilenmesi ve diğer tazminat talepleriyle karşılaşması bekleniyor.

Kaynak: Reuters