Kolombiya hükümeti ve ELN arasında müzakereler sürüyor

15 Ekim 2017

Kolombiya hükümeti ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki müzakerelere toplumun katılım sağlaması amacıyla 'Hazırlık Oturumları' yapılacağı bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümet ve ELN arasındaki görüşmelerin 4'üncü turunun Ekvador'un başkenti Quito'da 23 Ekim'de başlayacağı hatırlatıldı.

Görüşmelerin başlamasının ardından Kolombiya'da 30 Ekim'den 13 Kasım'a kadar 'üçüncü tarafların' katılımıyla 'Hazırlık Oturumları' yapılacağı belirtilen açıklamada, bunun aynı zamanda ELN'nin şartlarından biri olan "toplumun, barışın inşasına katılımı"nın ön adımı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu hamleyle iki tarafın müzakerecilerinin, toplumun değişik taraf ve organizasyonlarından "barışın inşasına katılım" ile ilgili teklif ve fikirleri tecrübe edinecekleri belirtildi.

Açıklamada hükümet adına Başmüzakereci Juan Camilo Restrepo, örgüt adına Pablo Beltran isimleri bulunurken, 'Hazırlık Oturumları'na kimlerin ne şartlarda katılacağına dair bir bilgi yer almadı.

Hükümet ve ELN 4 Eylül'de, Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMKG) bu ayın başlarında aldığı kararla tarafların yanı sıra Katolik Kilisesinin temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olarak ateşkesi izleyen taraflardan biri olmayı onaylamıştı.

ELN, Kolombiya hükümeti ile vardığı ateşkes kapsamında, altyapılara yönelik saldırıları, çocuk kaçırmayı ve örgüte üye kazandırılmasını durdurmayı kabul etmişti. Kolombiya hükümeti de ELN mensuplarına insani yardım yapmayı kabul etmişti.

ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor. Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz'da Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmış, ateşkes sağlanması yönünde bir mutabakat sağlanamamıştı.

Kolombiya ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA