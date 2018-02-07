Kolombiya lideri Santos: Venezuela'da devrim çöktü

07 Şubat 2018

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Latin Amerika turu çerçevesinde bulunduğu Kolombiya'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos tarafından kabul edildi.

Başkent Bogota'daki kabulde, Kolombiya'daki barış anlaşmasının uygulama süreci, uyuşturucuyla mücadele ve Venezuela'daki siyasi durum ele alındı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Venezuela'da yakında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine ilişkin, "Diktatörlük rejiminin kabul etmek istemediği ağır insani kriz, şimdi devlet başkanlığı seçimleriyle birleşiyor. Bu seçimin bizim nezdimizde bir değeri yok çünkü hiçbir güvence vermiyor ve vermeyecek" dedi.

Santos, kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun savunduğu devrimin "çöktüğünü" ifade ederek Venezuela'nın içinden geçtiği "ağır krizin" Kolombiya ve bölgeye kötü yansımalarının olduğunu belirtti.

Tillerson da Kolombiya'nın, "Venezuela'ya demokrasinin geri getirilmesi için kilit oyuncu" olduğunu söyledi.

Kolombiya’nın "daha iyi bir hayat amacıyla gelen Venezuelalılar" için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini belirten Tillerson, ülkesinin Venezuelalılara insani yardımda bulunmak istediğini ifade etti.

Santos'la yaptıkları görüşmede konunun gündeme geldiğini ve yardım yollarının değerlendirildiğini aktaran Tillerson, Venezuela’daki zorluklardan dolayı insani yardımın, ülkesinden ayrılan Venezuelalılara ulaştırılacağını kaydetti.

Tillerson'dan "Venezuela'da darbe olabilir" açıklaması

Kaynak: AA