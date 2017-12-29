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Kolombiya'da gece kulübüne bombalı saldırı

Kolombiya'da gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırı sonucu 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'da gece kulübüne bombalı saldırı
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Kolombiya'da gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırı düzenlendiği, saldırı sonucu 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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