Komşu, ‘haftada 6 gün çalışma’ sistemine geçiyor!

Emre ERGÜL

Bugünlerde Türkiye’nin tek bir Yunanistan gün­demi var: “Yunan ada­larında tatil, Türkiye’den ucuz mu?” Bayram tatilinde Yunan adalarına ya da Yunanistan’a ku­zeyine gidenler, yemek fişlerini sosyal medyaya koyarak, “Adalar çok ucuz” diye yayın yaparken; bir kesim de “Türkiye ucuz” sa­vunması yaptı.

Avrupa Birliği de Yunanistan’ı tartışıyor. Ama konu “ucuzluk” değil, çalışma sistemi… Yıllardır “az çalışıp, bol siesta yapmak”­la suçlanan Yunanlılar, 1 Tem­muz’dan itibaren yeni bir siste­me geçiyor. O günden sonra bazı endüstriyel ve üretim tesisleri­nin yanısıra 7/24 hizmet veren işletmelerin geleneksel ‘5 gün­lük çalışma haftası’ yerine ‘6 günlük çalışma haftası’na geçili­yor.

Yasal düzenleme, turizm ve gıda hizmeti sektörlerini muaf tutuyor. Düzenleme, Yunan şir­ketlerinin haftalık çalışma gün­lerini 6’ya çıkarmasına ve çalı­şan programlarını şirkete en uy­gun şekilde değiştirmesine izin verecek. Reform aynı zamanda şirketlerin, işçilere günlük ma­aşlarının yüzde 40'ı kadar ila­ve tazminat alacakları altıncı iş gününü dayatabileceklerini de getiriyor. Aynı durum, işçilerin günde sekiz saatlik ana işlerinin yanı sıra gönüllü olarak günde beş saatlik ikinci bir işe sahip ol­malarına da olanak tanıyor.

Başka bir deyişle, tam zamanlı çalışanların ikinci bir işe girme­lerine ve günde 13 saate kadar, haftada ise yaklaşık 65 saate ka­dar çalışmalarına izin verilecek. Yunan hükümeti, yeni kuralla­rın yönetimi basitleştireceğini, denetimli serbestlik sürelerini 6 aya indireceğini ve fazla mesa­iye ışık tutacağını söylüyor. Ati­na merkezli ticaret hukuku ala­nında uzmanlaşmış bir firma olan Politis & Partners’ın Başka­nı Emmanouil Savoidakis’e gö­re, mevzuat kayıtdışı istihdamla mücadele edecek, "beceri geliş­tirme ve gelişen pazar taleple­rine uyum sağlamaya" yardım­cı olacak, ücretsiz çalışan eğiti­mi gibi teşvikler sunarak vasıflı işgücü piyasasındaki boşlukla­rı doldurmaya yardımcı olacak. Savoidakis, 6 günlük çalışma sisteminin bazı sektörlerle kısıt­lı kalması da önemli, çünkü teş­vik edici olacak…

2009 krizinde bile ‘6’ncı gün’e geçilmedi

Yunan halkı, ülke medyasında “6’ncı gün” olarak anılan yeni düzenlemeyle aslında ilk kez karşılaşmı­yor. 2009'da başlayan ve neredeyse ülkenin Euro Bölgesi’nden atılmasına yol açan borç krizi sırasında, bazı kredi verenler Yunanlıların daha fazla çalışmasını talep etmişti. Ülke, katı kemer sıkma önlemleriy­le birlikte gelen milyarlarca avroluk kurtarma paketlerini kabul etti. Ancak “6’ncı iş günü”ne geçilmedi.

GSYH büyümesi artarken işsizliğin azalması bekleniyor

Yunanistan’da aslında işler o kadar kötü değil… Avrupa Komisyonu'nun mayıs ayı ortasında açıkladığı hesaplamalara göre, Yunanistan’daki GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 2.2, gelecek yıl ise yüzde 2.3 olması bekleniyor; ki bu da Euro Bölgesi’nin ortalamasının üzerinde bir oran... İşsizliğin de bu yılki tahmin olan yüzde 10.3'ten 2025'te yüzde 9.7'ye düşmesi bekleniyor.

Yine de geçtiğimiz 10 yılda pek çok genç, iyi eğitimli Yunan, yurtdışında daha iyi fırsatlar gördükleri için ülkeyi terk etti. 2019'da 10.7 milyon olan nüfusun 2029'da yaklaşık 10.4 milyona düşmesi bekleniyor; bu da tarım, turizm ve inşaat gibi bazı sektörlerde mevcut vasıflı işçi eksikliğini daha da kötüleştiriyor.