Kore Yarımadası'nda tarihi zirve yarın

26 Nisan 2018

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, yarın sınırdaki askerden arındırılmış bölgede bir araya gelecek.

Kim, sınırı geçerek tarafsız bölgenin Güney Kore kısmına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olacak. Tarihi görüşmede en önemli gündem, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması.

Görüşmelerde, iki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanması da gündeme gelecek.

1950-1953 Kore Savaşı'nın ardından iki ülke arasında ateşkes anlaşması imzalanmış, ancak kalıcı bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

Kim'in Haziran ayında da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kim Jong-un, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer testler ile kıtalararası balistik füze denemelerini askıya aldığını belirtmişti.

Kuzey Kore'den 'nükleer' kararı