Körfez ülkeleri, ABD'nin İran kararından memnun

09 Mayıs 2018

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün aldığı Tahran'a yeniden yaptırım getirme kararına desteklerini ilk açıklayan ülkeler oldu.

Suudi Arabistan'da İngilizce yayımlanan Arab News gazetesindeki makalesinde Faysal Abbas, "Paris ve Londra Trump'ın kararını beğenmeyebilir ama kendi başkentleri İranlılar tarafından füzelerle tehdit edilseydi nasıl hissederlerdi" dedi.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da İran'ın nükleer anlaşmadan cesaret aldığını ve balistik füze programını hem saldırgan hem de başka ülkelere taşınabilir hale getirdiğini söyledi.

Sünni olan Suudi Arabistan uzun yıllardır Şii İran ile çekişme halinde. Ortadoğu ve başka bölgelerde süren çekişme, Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki çatışmaları da etkiliyor. Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği askeri koalisyon, İran destekli Husi hareketini başkent Sanaa'dan ve ülkenin büyük bölümlerinden çıkarmak istiyor.

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Kaynak: Reuters