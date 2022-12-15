Kosova AB’ye üyelik başvuru dilekçesini imzaladı

Başkent Priştine’de Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, başvuru dilekçesi Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ve Başbakan Albin Kurti tarafından imzalandı.

Osmani, burada yaptığı açıklamada, 14 Aralık’ın bundan sonra Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) 2018’de orduya dönüştüğü tarihin yanı sıra ülkesinin AB’ye üyelik başvurusunda bulunduğu tarihi gün olarak tanınacağını söyledi. Osmani, "Serbest piyasa ekonomisinin parçası ve barış ile güvenliğin yılmaz katkı sağlayıcısı olan Kosova, Avrupa Birliği ailesinin parçası olmayı hak ediyor. Önümüzdeki yol açık, AB üyelik yolu tek yönlü bir süreç değildir. Bu süreç bütün olarak uzun vadeli olabilir ancak başarılı olmaya kararlıyız” diye konuştu.