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Kosova'da tartışma çıktı, hayvan pazarına el bombası atıldı

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde hayvan pazarına atılan el bombası sonucunda 9 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde kentteki hayvan pazarına el bombası atıldığı, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili 3 kişiden şüphelenildiği, 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı​​​​​​​.

Yerel basında çıkan haberlerde, olayın pazarda yaşanan bir tartışmanın ardından el bombası atılmasıyla meydana geldiği belirtildi.​​​​​​​