Kosova'dan İran, Rusya ve Belarus'a yaptırım

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin başkanlığını yaptığı hükümetin kabine toplantısında İran, Rusya ve Belarus'a yönelik yaptırımlar oylandı. Yeni yaptırımları hükümete sunan Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Liza Gashi, İran'a yönelik müeyyidelerin 'nükleer veya balistik füze faaliyetlerine katılan ve İran hükümetine destek sağlayan kişi ve kuruluşları' etkilediğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Gashi, Rusya ve Belarus'a yönelik uygulanacak yaptırımların da "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenlik ve bağımsızlığını tehdit etme ve Rusya'daki ciddi insan hakları ihlalleriyle" ilgili olduğunu vurguladı.

ABD ve AB'nin Rusya yaptırımlarına destek

Kosova, Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Rusya'ya uygulanan ABD ve AB yaptırımlarına katılıyor. Hükümetin bugün onayladığı yaptırımlar, AB'nin Rusya'ya yönelik 12. ve 13. yaptırım paketlerini kapsıyor. Kosova hükümeti, daha önce de Ukrayna'da faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna karşı yaptırım uygulama kararı almıştı.