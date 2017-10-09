Kozmetik markası "ırkçı reklam filmi" için özür diledi

09 Ekim 2017

Kozmetik markası Dove'un sosyal medya üzerinden yayınladığı reklam filmi, ırkçı olduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

İngiltere menşeli Dove şirketi, gelen tepkiler üzerine markanın duş jeli için hazırlanan, siyahi bir kadının beyaz tenli bir kadına dönüşmesini gösteren reklam filmi nedeniyle özür diledi.

Şirket, yaptığı açıklamada "Üç saniyelik reklam videosu, Dove'un tutkuyla bağlı olduğu gerçek güzelliğin çeşitliliği ilkesini yansıtmıyordu. Kırdığımız herkesten derin ve samimi bir biçimde özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dove'un tepki çeken reklam filminde siyahi bir kadın, üzerindeki koyu kahverengi tişörtü çıkarırken beyaz tenli bir kadına dönüşüyordu.

Dove şirketi reklamı Facebook hesabından kaldırmasına rağmen reklamdan alınan ekran görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmaya devam edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, siyahi kadının beyaz tenli kadına dönüştüğü reklamda ırkçı imalar bulunduğunu savunurken görüntüleri eleştiren pek çok kişi, bunun "siyah tenin kirli, beyaz tenin temiz" olduğu mesajını verdiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA