Kredi kuruluşları İsrail’in notunu bir bir düşürüyor

S&P, İsrail'e yönelik misilleme roket saldırıları da dahil olmak üzere potansiyel güvenlik tehditlerine ilişkin endişelerin ekonomik etkiyi daha da kötüleştirebileceğini vurguladı.

Moody's geçen hafta İsrail'in kredi notunu iki kademe düşürerek "Baa1 "e çekmiş ve Hizbullah ile artan gerilimin geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesi halinde kredi notunun "çöp" seviyesine düşebileceği uyarısında bulunmuştu.

S&P, "Gazze'deki askeri hareketliliğin ve İsrail'in kuzey sınırındaki çatışmaların - Lübnan'a kara harekatı da dahil olmak üzere - 2025 yılına kadar devam edebileceğini ve İsrail'e karşı misilleme riskleri olduğunu düşünüyoruz" dedi. S&P, İsrail'in görünümünü "negatif "te tuttu.

Moody's'de İsrail'in kredi notunu revize etti

Yapılan açıklamada, İsrail'in Döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "A2"den "Baa1"e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatif olmaya devam ettiği aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin temel nedeninin jeopolitik riskin önemli ölçüde yoğunlaşarak çok yüksek seviyelere ulaşması ve İsrail'in hem yakın hem de uzun vadede kredibilitesi için önemli olumsuz sonuçlar doğurması olduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkes olasılığının azaldığı belirtilen açıklamada, iç siyasi risklerin jeopolitik risklerle birlikte arttığı ifade edildi.

Açıklamada, uzun vadede İsrail ekonomisinin askeri çatışmadan dolayı daha önce beklenenden daha kalıcı bir şekilde zayıflayacağının değerlendirildiği bildirildi.