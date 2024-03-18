Kremlin: Halk desteğinin düzeyi, Putin'in aday olarak mutlak zaferini vurguladı

Peskov, başkent Moskova’da, 15-17 Mart’ta düzenlenen seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Putin'in oyların yüzde 87,29'unu alarak tekrar devlet başkanı olmasını gazetecilere değerlendirdi.

ABD'li yetkililerin, Rusya’daki seçime yönelik eleştirilerini kabul etmediklerini vurgulayan Peskov, "Aslında bu ülke (ABD) bize karşı savaşıyor. Bu yüzden onlardan başka türde değerlendirmeler beklemiyorduk. Kategorik olarak onlarla aynı fikirde değiliz ve bizim dikkate almaya hazır olduğumuz görüşlere sahip değiller." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının Putin’e yönelik mutlak desteği gösterdiğini ifade eden Peskov, şu değerlendirmede bulundu:

"Putin gerçekten de tamamen benzersiz bir sonuç elde etti. Halk desteğinin düzeyi, Putin’in aday olarak mutlak zaferini vurgularken, aynı zamanda halkımızın onu desteklediğini ve onun politika çizgisi etrafında toplandığını kanıtlıyor."

Peskov, seçimlerin meşru olup olmadığına yönelik tartışmalara da tepki göstererek, "Bazıları ülkemizdeki seçimlerin gayri meşruluğu hakkında spekülasyon yapıyorsa, muhtemelen Putin'e verilen yüzde 87 oranındaki oyların meşruluğuna itiraz ediyorlar ve bu çok saçma." dedi.

Putin'in Ukrayna’da silah ve askerden arındırılmış "sıhhi bölgeler" kurulabileceğine yönelik sözlerini de değerlendiren Peskov, "Putin, topraklarımıza yönelik, çoğunlukla sosyal tesisler ve konutları hedef alan insansız hava aracı saldırıları ve top atışlarına yönelik bu bölgelerin korunması için tedbirler alınacağını ifade etti." diye konuştu.