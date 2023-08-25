Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak

Kremlin Sözcüsü Peskov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yüz yüze görüşmesine ilişkin soruyu yanıtladı.En yakın zamanda görüşmenin gerçekleşeceğini duyuran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin’in yakında görüşeceğine dair bir anlayış mevcut” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eylül ayı içerisinde Hindistan’da G-20 toplantısı, ABD’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Bu yoğunluk içerisinde fırsat bulursak Sayın Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Yakında Dışişleri Bakan'ım bir Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor ve bu şekilde neticeyi almak çok daha isabetli olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

"Batı yalan söylüyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tver bölgesinde Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de öldüğü bildirilen özel jetin düşmesiyle ilgili çok sayıda spekülasyon yapıldığını belirterek, “Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Batı medyasındaki, Prigojin’in ölümünde Kremlin’in parmağı bulunduğuna yönelik iddialara tepki gösteren Peskov, “Doğal olarak bu uçak kazası ve aralarında Prigoijn’in de bulunduğu yolcuların trajik ölümüyle ilgili çok sayıda spekülasyon var.” ifadesini kullandı.

Peskov, Batı’da söz konusu olay hakkında yalan bilgiler verildiğini öne sürerek, “Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar belirli bir açıdan servis ediliyor. Bunların hepsi yalan. Bu konuyu ele alırken yalnızca gerçeklere dayanmak gerekiyor.” dedi.

"Sonuçlar hazır olduğunda yayınlanacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olaya ilişkin soruşturma başlatıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsatan Peskov, “Henüz herhangi bir resmi sonuç yok. Sonuçlar hazır olduğunda yayınlanacak.” diye konuştu.

Peskov, son zamanlarda Prigoijn’le herhangi bir görüşme yapmadığını aktardığı Putin'in, cenaze törenine katılıp katılmayacağının ise henüz belli olmadığını söyledi.