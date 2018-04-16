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Kremlin: Suriye saldırısı Rusya ve Türkiye'yi ayırmadı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye'ye yönelik saldırının Rusya ve Türkiye'yi birbirinden ayırmadığını söyledi.

Kremlin: Suriye saldırısı Rusya ve Türkiye'yi ayırmadı
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Suriye'ye düzenlenen saldırıların Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'ye yönelik saldırının Rusya ve Türkiye'yi birbirinden ayırmadığını söyledi.

Peskov, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor" dedi.

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