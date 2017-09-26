Kremlin: Toprak bütünlüğünü destekliyoruz

26 Eylül 2017

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bugün gazetecilerle yaptığı telekonferansta, "Bölgedeki devletlerin toprak ve siyasi bütünlüğünü korumanın, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması ve birçok kritik sorunun çözümü için çok önemli olduğuna inancımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu açıklama, Irak'taki yarı özerk Kürt bölgesinde dün yapılan bağımsızlık referandumunun, Irak'tan ayrılma yolunda güçlü bir desteği göstermesinin ardından Kremlin'in ilk tepkisi oldu.

Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Türkiye ve İran liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde bağımsızlık referandumunu ele aldığını belirtti.

Kaynak: Reuters