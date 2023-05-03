Kremlin: Ukrayna Kremlin'e saldırı girişimde bulundu

Rusya Ukrayna'yı, Kremlin'e gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırarak Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlemekle suçladı.

Kremlin, saldırıyı planlı bir terör eylemi olarak değerlendirdiğini açıkladı.

"Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz"

İddia edilen saldırıda iki insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı ve bunların Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bununla birlikte Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi.

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Kremlin'e 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Rusya, uygun gördüğü yerde ve zamanda önlemler alacaktır." denildi.