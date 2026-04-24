Kremlin'den dikkat çeken G20 açıklaması! Putin katılacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Miami'de yapılacak G20 Zirvesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etmeye hazırlandığı yönündeki iddialara Kremlin'den yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın G20 Zirvesi'nde temsil edileceğini belirterek, Putin'in katılım ihtimaline işaret etti.

Peskov, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" ifadelerini kullandı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Putin'in zirveye katılımının henüz kesinleşmediğini belirtti. Peskov, Rusya'nın zirvede mutlaka temsil edileceğini vurgulayarak, gerekirse başka bir üst düzey yetkilinin de ülkeyi temsil edebileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, küresel gelişmelerin etkisiyle G20 platformunun önemine dikkat çekerek, Rusya'nın zirveyi uluslararası krizlerin ele alınması açısından kritik gördüğünü kaydetti.

ABD: Üye tüm ülkelere davet gönderilecek

ABD'li yönetim kaynakları, G20'ye üye tüm ülkelere davet gönderileceğini doğrulamış ve Rusya'nın da bu kapsamda zirveye çağrılmasının öngörüldüğünü aktarmıştı.

Söz konusu davet planı, Ukrayna'daki savaşın sürdüğü bir dönemde Washington ile Moskova arasında olası diplomatik temasların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Girişim, bazı çevreler tarafından 2022'de başlayan savaş sonrası Rusya'ya yönelik uluslararası izolasyonun yumuşatılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.