Kremlin’den Orta Doğu uyarısı: Bölge alevler içinde
Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu’daki gerilimin hızla tırmandığını ve bölgenin “alevler içinde” olduğunu söyledi.
Moskova, çatışmaların giderek genişlediğini ve artan tansiyonun yalnızca belirli aktörleri değil, tüm bölgeyi etkisi altına aldığını vurguladı.
Kaynak: ForInvest