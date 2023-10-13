Kripto zengini Hamas

Emre ERGÜL

İsrail’in Hamas’ın 7 Ekim saldırıları sonrası başlattığı Batı Şeria bombardımanı ve Gazze Şeridi ablukası sonrası Batı basını üç konuyu tartışmaya açtı:

1- Resmi adı İslami Direniş Hareketi olan ve AB ile ABD’nin terör örgütü ilan ettiği Hamas’ın gelir kaynağı ne?

2- Hamas silahlarını nereden temin ediyor?

3-İsrail’in iç istihbaratı ŞinBet, dış istihbaratı Mossad ile askeri istihbaratı, Hamas’ın sürpriz saldırısını nasıl göremedi? İşte ilk konuyla ilgili dün Amerikan Wall Street Journal gazetesinden ciddi bir iddia ortaya atıldı.

Haberini Tel Aviv merkezli yazılım şirketi BitOK ve Ellitic’in İsrail devletine sunduğu rapora dayandıran WSJ şu iddiada bulundu: “Hamas, İslami Cihad ve Lübnan Hizbullahı, Ağustos 2021 ile Haziran 2023 arasında toplu olarak 134 milyon doların üzerinde kripto bağış topladı.

Bu dönemde Hamas, yaklaşık 41 milyon dolarlık dijital para aldı. İslami Cihad ise 93 milyon dolar tutarında kripto fonu aldı.” “Kripto para genellikle ABD kontrolündeki küresel finansal sistemden ayrılan gruplar ve uluslar için bir hileli finansman yöntemi olarak görülüyor.

Örneğin Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, çeşitli protokolleri ve projeleri hackleyerek milyonlarca dolar kripto para kazandı. Birçok kripto para biriminin mahremiyet koruyucu doğasından dolayı, bu fon akışlarının takip edilmesi zordur ve bu da devlet kurumları arasında kaygıyı artırmaktadır.”

"100 bin dolar Bitcoin alındı"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, WSJ’ye “Bu kolay bir iş değil” derken; gazeteye göre, raporlarda tüm bu kripto işlemlerinin merkezinde Binance’in olduğu yazıldı. Bir Binance sözcüsü gazeteye, Singapur merkezli şirketin terörist grupların kriptoya erişmesini engellemek için “devam eden çabaları desteklemek için gerçek zamanlı olarak 24 saat çalıştığını” söyledi.

WSJ haberini manşetine çeken kripto para medyası CoinDesk de Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın 2021’nin başından bu yana 100 bin dolar kadar Bitcoin aldığını öne sürdü: “Kripto desteğinin yanısıra, ABD hükümetine göre, İran bu üç terör örgütüne yılda 100 milyon dolar destek veriyor."

Citi’den “Kriz döneminde enerjiye dikkat” notu

İsrail-Hamas çatışmasının petrol arzıyla ilgili endişelerini artırmasıyla Citi, çatışmanın hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisinin ana itici gücünün muhtemelen enerji fiyatları olacağını açıkladı.

Stratejist David Groman, notunda “Tarihsel olarak hisse senedi piyasaları, başlangıçtaki dalgalanmaya rağmen jeopolitik çatışmaların başlamasından sonra genellikle daha yüksektir. Jeopolitik riskler enerji krizlerini başlattığında hisse senetleri önemli bir düşüş gördü” dedi. Groman, savaşın başlamasından önce bile hisse senedi piyasalarına anlamlı bir “jeoekonomik riskin” uygulandığını ekledi.

Biden’dan "Hamas destekçisi" İran’a: “Dikkatli olun”

Washington’da Yahudi cemaati liderleri ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, “İsrail'e askeri gemi ve uçakların gönderilmesi, Hamas ve Hizbullah’ı destekleyen İran›a verilen bir mesajdır” dedi ve ekledi: “İranlılara açıkça söyledik: Dikkatli olun.” Tahran yönetimi ise dün Hamas’ın saldırıları ile ilgisinin olmadığını yineledi.

CNN: Hamas silah üretiyor, kaçırıyor, İran’dan alıyor

Hamas’ın 7 Ekim’deki toplu saldırılarda kullandığı silahları nasıl temin ettiğiyle ilgili soruya CNN TV yanıt verdi: “Hamas, silaha kaçakçılık, Gazze’de üretim ve İran’dan aldıkları destek yoluyla ulaşıyor.”

CNN’e konuşan Washington’daki Ortadoğu Enstitüsü’nden (MEI) Bilal Saab, “Hamas, İran’da tüneller aracılığıyla Gazze Şeridi’ne sokulan silahları aldı. İran, balistik füzeleri de deniz yoluyla Hamas’a ulaştırdı” dedi. CNN, üst düzey bir Hamas yetkilisinin RTArabic’e verdiği röportajda sarfettiği, “250, 160, 80 ve 10 kilometre menzilli roketler için yerli fabrikalarımız var” sözlerini de hatırlattı.

“Rehineler serbest bırakılana kadar ablukaya devam”

Uluslararası Kızılhaç, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerdeki jenaratörlerin çalışması için yakıt gönderilmesine izin verilmesini istedi. İsrail ise tüm rehineler serbest bırakılana kadar insani yardımlar için hiçbir istisna yapılmacağını açıkladı.

Kızılhaç Bölge Direktörü Fabrizio Carboni “Gazze’de elektrik tükendikçe, hastanelerdeki elektrik de tükeniyor. Kuvözdeki yeni doğmuş bebekler ve oksijen desteği alan yaşlı hastalar riske giriyor. Diyaliz makineleri çalışmıyor, röntgen çekilemiyor. Elektrik olmayınca hastaneler morglara dönüşecek" dedi.

Blinken: ABD, İsrail’in arkasında

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken destek için İsrail'e gitti. Blinken, sadece Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil, bir Yahudi olarak İsrail’e gittiğini belirtti ve ekledi: “Hamas’ın acımasız hareketi IŞİD’in en kötü yanını akla getirdi. Kendinizi koruyacak kadar güçlüsünüz ama ABD var olduğu sürece, buna ihtiyacınız yok. ABD, İsrail’in arkasında” dedi.

Bibi'den IŞİD örneği

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir basın toplantısı yaptı. Netanyahu, “Hamas, IŞİD’dir. Hamas da IŞİD gibi muamele görmeli. IŞİD nasıl ezildiyse, Hamas da ezilecektir. Ülkeler, IŞİD gibi Hamas’la bağları koparmalı” dedi.

Bir Türk vatandaşı öldü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Ancak ölen kişinin kimliği açıklanmadı.

Suriye'de iki alan vuruldu

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam ile Halep'teki havalimanlarını hedef aldı. Şam yönetiminin haber ajansı SANA, "Pistler zarar gördü. İki havalimanı da hizmetdışı kaldı" diye haber geçti.