Kritik Soçi Zirvesi başladı
Suriye’de politik geçiş sürecini başlatmayı amaçlayan iki günlük zirve Soçi’de başladı.
Rusya’nın Soçi kentinde bugün düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamında garantör ülke heyet başkanları istişare toplantısı yapılacak.
Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanlarının yanı sıra yaklaşık 1600 Suriyeli delegenin katılacağı kongrenin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor. Türkiye’yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.
Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi, siyasi geçişi Cenevre’de görüşmek istediklerini belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı. Kongre’nin ambleminde yalnızca Esad rejiminin bayrağının kullanılması da muhalifler arasında rahatsızlık uyandırmıştı.
Toplantıda BM'yi temsil eden Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi’ye, kongrede çıkacak kararın Cenevre’ye taşınması şartıyla katılacağını söylemişti. Terör örgütü PYD/PKK ve ilişkili kişiler ise Türkiye’nin itirazı nedeniyle kongreye davet edilmemişti.
ABD: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz
Bu arada ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Menbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması, Menbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.
Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway ise Menbiç’te Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine Menbiç Askeri Konseyi ile çalıştıklarına dikkat çekti.