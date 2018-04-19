Küba'da Castro, koltuğu yardımcısına bıraktı

19 Nisan 2018

Küba'da 2008'den beri görevde olan Devlet Başkanı Raul Castro, yerini 57 yaşındaki Başkan Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e bıraktı.

Yapılan seçimde oyların yüzde 99'unu alan Díaz-Canel, ülkenin yeni lideri oldu.

Böylece 1959'daki sosyalist devrimden bu yana Küba ilk kez Castro'lar dışında biri tarafından yönetilecek.

2016'da ölen ağabeyi Fidel Castro'nun 2008'de istifa etmesinden bu yana devlet başkanlığı görevini sürdüren Raul Castro, iktidardaki Komünist Parti'yi yönetmeye devam edecek. 86 yaşındaki Castro'nun, Komünist Parti Sekreteri görevini 2021'e kadar sürdürmesi bekleniyor.

Reformlar devam edecek mi?

1960 doğumlu Diaz-Canel 2013'ten bu yana devlet başkanı yardımcısı olarak görev yapıyor. Elektronik mühendisi olan Diaz-Canel, 2009-2012 yılları arasında Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

Devrimden sonra doğan Diaz-Canel'in izleyeceği politikalarda önemli bir değişiklik beklenmezken, sosyal politikalarla piyasa ekonomisi reformlarını bir arada yürüteceği belirtiliyor.

Raul Castro döneminde Küba, özel sektöre daha fazla açılmış ve devletin elindeki topraklar çiftçilere kiralanmıştı. Ayrıca ABD ile ilişkiler yumuşama dönemine girmişti.

Küba'da Castro devri sona eriyor