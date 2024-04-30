Kudüs’te İsrail polisi bir Türk vatandaşını öldürdü

İsrail polisi, Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail polisini bıçakladığını ve vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşının 34 yaşında olduğu ve İsrail sınır polisini bıçaklamasının ardından olay yerinde vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Polis ayrıca, bıçaklı saldırıya uğrayan polisin 30 yaşında olduğunu ve orta derecede yaralandığını söyledi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Kudüs'ün Herod Kapısı'nda meydana gelen olaydaki Türk vatandaşının, Hasan Skalanan isminde olduğu ve Allenby Köprüsü'nü kullanarak Ürdün'den İsrail'e geçtiği iddia edildi.

İsrail Acil Servis (MDA) ekibi, bıçaklanan polis memurunun yanı sıra 18 yaşındaki bir kadının da bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

Kadının hastaneye kaldırıldığını açıklayan MDA, "Vücudunun üst kısmında bıçak yarası olan 18 yaşında bilinci açık bir kadın bulduk. Yarayı sardık ve kanamayı durdurduk. Yaralı kadını hastaneye kaldırdık." dedi.

Jerusalem Post'un haberinde ayrıca, İsrail polisinin, "Bıçaklı bir terörist Kudüs Polisine saldırdı ve bıçakla yaraladı. Bıçaklama olayına karışan terörist, bölgedeki polis memurları tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yer aldı.