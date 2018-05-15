Kudüs'te katliam: 59 ölü, 2771 yaralı

15 Mayıs 2018

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazzeliler İsrail sınırında günler öncesinden çadırlar kurdu.

Dün sabah başlayan ve bugün de sürecek "milyonluk yürüyüş" adında kapsamlı gösteriler düzenleyen Filistinliler, İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi öldürdü.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Leyla Enver Gandur adlı Filistinli bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarını soluması sonucu öldüğü ifade edildi.

Yaralı sayısı 2400'ü aştı

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 448'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 2771 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralananlardan 9'u gazeteci

Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, aralarında Reuters'in kameramanı Ahmed Zakkut ve Cezayir Televizyon muhabiri Ömer Hamdan'ında olduğu 9 gazetecinin yaralandığı ifade edildi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan açıklamada da İsrail'in gösterilere karşı aşırı ve öldürücü güç kullandığı kaydedilirken, yaralanan gazetecilerden 9'unun da İsrail askerleri tarafından atılan gerçek mermilerle vurulduğu aktarıldı.

İsrail İHA'larla sivillerin üzerine gaz bombası yağdırdı

İsrail askerlerinin sert müdahalelerine rağmen Gazze sınırın farklı bölgelerinde binlerce Filistinli, gösterilerine devam ediyor. Gerçek mermiyle göstericilerin üzerine ateş açan İsrail askerleri, insansız hava araçlarıyla (İHA) da protestocuların üzerine göz yaşartıcı gaz yağdırıyor.

İsrail çadırları ateşe vermeye çalıştı

İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtildi.

İsrail, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan etti

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Filistin hükümetinden "İsrail’in katliamını durdurun" çağrısı

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Arap ve İslam hükümetleri ile dost ülkelere Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her tür çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz.” denildi.

ABD'nin Kudüs büyükelçiliği açıldı



ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği düzenlenen törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.



Törene İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın yanı sıra 4 Cumhuriyetçi senatör katıldı.







Demokratlardan hiçbir senatörün törende yer almaması ise dikkat çekti. Törene davet edilen 86 ülkenin büyükelçiliğinden sadece 32'si büyükelçi veya diplomat düzeyinde katıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçiliğin açılışı için hazırlanan görüntülü mesajında, İsrail'in kuruluşundan beri Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek, "İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir." dedi.



Kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına vurgu



"İsrail'in başkenti Kudüs'tür." diyen Trump, bununla birlikte Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduklarını dile getirdi.



Trump ayrıca, Filistin ile İsrail arasında kalıcı bir barıştan yana olduklarını kaydederek, "ABD kalıcı barışın sağlanmasına sadık kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Gazze'de genel grev

Öte yandan Gazze'nin tüm şehirlerinde ilan edilen genel grev kapsamında kamu ve özel tüm kurumlarda milyonluk yürüyüş dolayısıyla iş bırakıldı.

Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale

Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında toplanan bir grup Filistinliye İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a bağlı bir askeri eğitim kampını hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas Hareketi'nin askeri kanadına bağlı bir askeri eğitim kampında 5 noktanın vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu hava saldırısının "Hamas'ın son saatlerde yürüttüğü şiddet olaylarına bir cevap" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistin'de ulusal yas ve genel grev ilan edildi

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için Filistin'de "ulusal yas" ilan edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamda şehit düşenler için yarının ulusal yas günü olacağını ve genel greve gidileceğini belirtti.

İsrail polisinden Kudüs’teki büyükelçilik protestosuna müdahale

İsrail polisi, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden yüzlerce Filistinliye müdahale etti.

Aralarında İsrail parlamentosundaki Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerinin ve İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesine bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib'in de bulunduğu Filistinli göstericiler, ABD’nin Kudüs’te açılan büyükelçiliğinin yakınlarında gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları ile çeşitli kınama ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu ifade etti.

Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde gösteride yaptığı açıklamada, "ABD’nin Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını kutlayanların eli, bugün Gazze’de şehit olan onlarca Filistinlinin kanına bulaşmıştır." dedi.

Ramallah'tan Gazze'ye sağlık desteği

Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye 7 kamyonluk tıbbi malzeme ulaştırmak için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avvad, yaptığı açıklamada, sağlık malzemeleri taşıyan 7 nakliye aracının Ramallah'ın batısındaki Beytunya geçiş noktasında hazır olduğunu aktardı.

İsrail'den geçiş izni alınması için ilgililerle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Avvad, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçecek olan kamyonların Gazze'deki Sağlık Bakanlığı depolarına ulaşacağını belirtti.

"Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA