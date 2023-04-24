Küresel askeri harcamalar rekor kırdı

Savaş ve silahlanma konularında başlıca araştırma kuruluşlarından Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) küresel askeri harcamaların 2022'de reel bazda %3.7 artışla 2.24 trilyon dolara yükseldiğini açıkladı.

SIPRI tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'da askeri harcamalar geçen yıl %13 artarken bunun büyük bölümü Rusya ve Ukrayna'nın askeri bütçelerindeki yükselişten kaynaklandı.

Raporda, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın çoğu ülkesinde yükselen askeri harcamaların daha da artacağı belirtildi.

Askeri harcamaların artması bekleniyor

Enstitünün kıdemli araştırmacılarından Diego Lopes da Silva, "Bunlara birçok hükümetin harcamaları artırmak üzere birkaç yıllık planlamaları da dahil. Bunun sonucu olarak Orta ve Batı Avrupa'da gelecek yıllarda askeri harcamaların artmasını bekleyebiliriz" dedi.

Enstitüye göre, 1949'a dayanan verilere bakılacak olursa Ukrayna'nın askeri harcamaları 2022'de %640 artarak kayıtlardaki en büyük yıllık artışı kaydederken, toplam harcamaya Batılı devletlerin gelen maddi yardımları ve silah yardımları dahil edilmedi.

SIPRI, Rusya'nın askeri harcamalarının ise yaklaşık %9.2 arttığını ancak veirlerin "yetkili mali kurumların savaşın başlangıcından bu yana şeffaflığı azaltmasından dolayı yüksek düzeyde belirsizlik içerdiğini" belirtti.