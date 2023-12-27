Küresel bankalar 2023’te 60 binden fazla kişiyi işten çıkardı

Küresel bankalar 2023 yılında 60 binden fazla kişiyi işten çıkararak finansal krizden bu yana en ağır işten çıkarma yıllarından birini yaşadı ve COVID-19 pandemisinden çıkarken işe alımlarının çoğunu tersine çevirdi.

Financial Times'ın haberine göre, yatırım bankaları, anlaşma yapma ve halka açıklamaların azalması nedeniyle üst üste ikinci yıl gelirlerin düşmesinden muzdarip oldu ve Wall Street'i personel sayısını azaltarak kâr marjlarını korumaya çalışmak zorunda bıraktı.

Başka bir yerde, Credit Suisse'in UBS tarafından devralınması, birleşik bankada en az 13 bin daha az rolle sonuçlandı ve önümüzdeki yıl daha büyük işten çıkarma turları bekleniyor. "Çoğu bankada istikrar yok, yatırım yok, büyüme yok - ve muhtmelen daha fazla işten çıkarma olacak" ifadelerini kullanan Silvermine Partners'ın sahibi Lee Thacker, "Şu anda patronlara gönderilen çok güzel hediyeler var" dedi.

Financial Times'ın hesaplamalarına göre, dünyanın en büyük yirmi bankası 2023 yılında en az 61 bin 905 kişiyi işten çıkardı. Bu rakam, 2007-08 küresel mali krizi sırasında aynı kredi kuruluşları tarafından işten çıkarılan 140 binden fazla kişiyle karşılaştırılıyor.

Citigroup 5 bin, Morgan Stanley 4 bin 800, Bank of America 4 bin, Goldman Sachs 3 bin 200 ve JPMorgan Chase bin kişiyi işten çıkardı. Wall Street'in büyük bankaları 2023 yılında toplamda en az 30 bin personel çıkardılar.