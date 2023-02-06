Küresel petrol haritasının yeni merkezi: Hindistan

24 Şubat 2022’de başlayan Rus işgali, yeni bir ülkenin global petrol haritasında yer almasına neden oldu: Hindistan. Dünyaca ünlü ekonomi yayıncısı Bloomberg, Asya’nın 1.4 milyar nüfuslu devinin “küresel petrol piyasalarında giderek daha önemli rol oynayan ülke” olduğunu belirtip ekledi: “Daha fazla ucuz Rus petrolü satın alarak, bunu Avrupa ve Amerika için yakıt olarak rafine ediyor.”

Bloomberg’e göre, Hindistan Ukrayna Savaşı’yla yeniden çizilen küresel petrol haritasının yeni merkezi olacak. Hindistan geçen ay New York'a günde 89 bin varil benzin ve motorin gönderdi, ki bu rakam son 4 yılın en büyük rakamı oldu. Yeni Delhi, Ocak ayında da Avrupa Birliği’ne günde 172 bin varil düşük kükürtlü motorin gönderdi. Bu da Ekim 2021’den bu yana en yüksek aylık rakamdı.

AB’nin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması dün yürürlüğe girerken, Bloomberg’e göre bu uygulama büyük miktarda motorinin piyasadan kaldıracak ve özellikle Avrupa’da daha fazla tüketicinin arz açığını doldurmak için Asya’ya yönelmesine neden olacak.

Bu da “ucuz Rus petrolünü, ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’ini karşılamak için ithalata dayanan Hindistan için daha da cazip hale getirecek.” Singapur merkezli ING Grup NV’den Warren Patterson, “Hindistan net bir rafine ürün ihracatçısı ve bunun çoğu mevcut sıkılığı hafifletmek için Batı’ya gidecek” tahmininde bulundu ve ekledi: “Bu ürün için kullanılan hammaddenin artan bir payının Rusya’dan geldiği oldukça açık.” Avrupa Birliği mevzuatlarına göre, Hindistan oyunu kuralına göre oynuyor. Sistem şu: Rus ham petrolü, AB dışındaki bir ülkede örneğin Hindistan’da yakıt olarak işleniyor.

Ve bu rafine edilmiş ürünler Rus menşeli sayılmadıkları için de AB’ye teslim edilebiliyor. Bakın eski ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanlığını yapan Columbia Üniversitesi’ne bağlı Küresel Enerji Politikaları Enstitüsü’nün kurucu başkanı Jason Bordoff ne diyor: “Hindistan'ın daha yüksek bir indirimle daha fazla Rus ham petrolü satın alma isteği, Batılı ulusların kendilerine dayatmadan Putin'e ekonomik acı empoze etme planında bir hata değil, bir özelliktir.”

Asya’nın Silikon Vadisi olarak bilinen Bangalore kentinde bugün başlayacak olan üç günlük bir zirve de aslında Hindistan’ın yeni petrol haritasındaki yerini açıkça gösteriyor. Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı’nın düzenlediği zirveye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’den üst düzey yetkililer ve şirketler katılıyor.

AB'nin Rus petrol ürünlerine tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi

AB ülkelerinin geçen yıl haziran ayında kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla taşınan rafineri petrol ürünleri ithalat yasağını içeren yaptırımı, 8 aylık geçiş sürecinin sona ermesiyle uygulamaya girdi. Buna göre, AB ülkeleri, artık Rusya'dan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerini satın almayacak. 5 Şubat öncesinde satılan ve gemilere yüklenen petrol ürünleri 55 günlük bir geçiş süreci boyunca yeni kısıtlamalardan etkilenmeyecek. Bu petrol ürünlerinin 1 Nisan'a kadar nihai varış noktasına ulaştırılması ve tankerlerin yüklerini boşaltması gerekecek.