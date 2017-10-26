Kürt petrolü artık ayrı borudan akıyor

26 Ekim 2017

Reuters'ın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden (IKBY) Ceyhan'a gelen boru hattından petrol artık ayrı sevk ediliyor.

Irak hükümet güçlerinin Kerkük petrol sahalarını Peşmerge güçlerinden almasından önce, Irak ve Kürt bölgesinden gelen petrol karıştırılarak tek hattan sevk ediliyordu. İki kaynaktan gelen toplam günlük sevkiyat 600 bin varil civarındaydı.

Şimdi ise petrol, atıl durumda olan ve bakıma alınan paralel hattın devreye girmesiyle iki ayrı hattan akacak duruma getirildi.

Şu ana kadar 90 bin varil Kerkük ham petrolü, Irak petrolünden ayrı olarak sevk edildi. Geri kalan petrol ise Bağdat'a ait Ceyhan'daki depolara gönderilmek üzere ayrı hattan sevk ediliyor.

Bu arada, Kürt petrolünün sevkiyatı günde 220-240 bin varil civarında.

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