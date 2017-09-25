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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yong-ho: ABD, bize savaş ilan etti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Kuzey Kore'ye savaş ilan ettiğini söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yong-ho: ABD, bize savaş ilan etti
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, New York’ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ABD-Kuzey Kore ilişkilerine değinen Ri Yong-ho, "ABD’nin Hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD’nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var" dedi.

Yong-ho, "Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla hayatta kalamayacağını söyleyerek en sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters

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