Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yong-ho: ABD, bize savaş ilan etti
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yong-ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile Kuzey Kore'ye savaş ilan ettiğini söyledi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, New York’ta basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda ABD-Kuzey Kore ilişkilerine değinen Ri Yong-ho, "ABD’nin Hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD’nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var" dedi.
Yong-ho, "Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, liderliğimizin fazla hayatta kalamayacağını söyleyerek en sonunda ülkemize savaş ilan etmiş oldu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Reuters