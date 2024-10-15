Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantı yollarını havaya uçurdu

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükselten bir adım daha attı. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli kara yollarından bazılarının patlatıldığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, patlamaların Gyeongui ve Donghae yollarında gerçekleştiği ve Kuzey Kore’nin bu yolları kullanılamaz hale getirmek amacıyla ağır ekipmanlarla ek faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

Güney Kore ordusu, patlamalardan herhangi bir zarar görmediğini belirterek, Askeri Sınır Çizgisi’nin güneyine uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Olayların ardından, Güney Kore ordusu ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde savunma tedbirlerini ve gözlem faaliyetlerini artırdı.

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta topraklarını Güney Kore’den tamamen ayıracak bir tahkimat projesi üzerinde çalıştığını duyurmuş ve ABD güçlerine bu konuda bilgi verdiğini iddia etmişti. Ancak Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin bu tür provokasyonlarla baskıyı artırmaya çalıştığını söyleyerek dün bir uyarı yapmıştı.