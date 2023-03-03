Kuzey Kore lideri tarımda kontrolü güçlendirecek

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşan Kim Jong-Un, hükûmetin tarımsal kalkınmayı “stratejik” önemde gördüğünü söyledi.

Kim, yetkililere, tarımsal verimi artırma talimatı verirken “gıda kıtlığının” çözümü için devletin tarımdaki kontrolünü güçlendirmeye ve tahıl üretimini artırmaya yönelik adım atmaya da söz verdi. Yeni sulama sistemlerinin daha hızlı inşa edilmesi çağrısında bulunan Kim, imalatçıları da tarımdan elde edilecek verimin hızlı alınması için daha etkili tarım makineleri üretmeye çağırdı.

Kim, tüm devlet sektörlerinin “kırsal kesimde yaşayan insanlara destek” sağlaması gerektiğini söyleyerek tarımsal hedeflere ulaşmak için birlik olunması çağrısını da yineledi.

Öte yandan uzmanlar, Kim’in talimatlarının asıl maksadının, merkezi hükûmetin tahıl pazarındaki kontrolünü güçlendirme çabası olduğunu ve ülkede gıda sıkıntısına yol açan unsurlardan birinin de bu çabanın olduğunu ileri sürüyor. Kuzey Kore’de yaşanan gıda sorununa çözüm arayışları çerçevesinde, İşçi Partisi Merkez Komitesi, şubat sonu dört günlük bir toplantı düzenlemişti.